YSK'ye göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda son durum

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda yüzde 25,47 oranında sandık açıldı. Açılan sandıklarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 milyon 239 bin 763 oyla yüzde 56,04, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 4 milyon 893 bin 772 oyla yüzde 43,96 oy oranına sahip oldu. Seçim sonuçları YSK tarafından sisteme işlenmeye devam ediliyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda yüzde 25,47 oranında sandık açıldı. Açılan sandıklarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 milyon 239 bin 763 oyla yüzde 56,04, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 4 milyon 893 bin 772 oyla yüzde 43,96 oy oranına sahip oldu.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda sandıkların saat 17.00'de kapanmasının ardından oylar sayılarak açıklanmaya devam ediliyor. Bu çerçevede YSK'nin Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'ndeki (SSPS) son verilere göre, şu ana kadar yüzde 25,47 sandık açıldı. 11 milyon 133 bin 535 kişinin geçerli oyunun sayıldığı son durumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 milyon 239 bin 763 oyla yüzde 56,04, Kemal Kılıçdaroğlu ise 4 milyon 893 bin 772 oyla yüzde 43,96 oy oranına sahip oldu.

Öte yandan seçim sonuçları YSK tarafından sisteme işlenmeye devam ediliyor. - ANKARA