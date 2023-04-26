YSK, Sudan'da sandık kurmayacak

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Sudan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkede kurulacak sandıkları iptal etti.

YSK, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bölgede kurulacak sandıkları iptal etti. Yurt dışında oy verme işlemi yarın başlarken, söz konusu bölgede yaşayan Türk vatandaşların farklı noktalarda oy kullanabileceği belirtildi.