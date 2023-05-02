YSK: "Saat 22.30 itibarıyla yurtdışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 797 bin 473 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 62 bin...

YSK: "Saat 22.30 itibarıyla yurtdışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 797 bin 473 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 62 bin 411 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 859 bin 884'dir.