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YSK: 'Saat 18.30 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 737 bin 439 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 60 bin...

YSK: "Saat 18.30 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 737 bin 439 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 60 bin...

Politika Haberleri

YSK: "Saat 18.30 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 737 bin 439 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 60 bin 402 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 797 bin 841'dir.

YSK: "Saat 18.30 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 737 bin 439 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 60 bin 402 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 797 bin 841'dir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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