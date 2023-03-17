YSK'nın sandık kurullarının görev ve yetkilerini gösteren genelgesi Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde sandık kurullarının görev ve yetkilerini gösteren genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 135 sayılı genelgeye göre, sandık kurulu ve seyyar sandık kurulu, bir başkan, altı asıl ve yedek üyeden oluşacak ve asıl üyeleri ile toplanacak. İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yerleri adresi esas alınarak ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit edecek ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirleyecek. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.

İlçe seçim kurulu başkanı, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oyu almış olan beş siyasi parti tarafından seçim takvimi dikkate alınarak kendilerine tanınan beş günlük süre içinde bildirilen birer asıl ve birer yedek üye isimleri arasından sandık kurulu üyelerini tamamlayacak. Bu yöntemle tespit edilen sandık kurulu üye sayısı beşten az olduğu takdirde eksik kalan üyelikler aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına göre aynı usulle tamamlanacak. Buna rağmen beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği takdirde, seçim çevresinde seçime katılan ve o ilçede teşkilatı bulunan diğer siyasi partiler arasından ad çekilecek. Ad çekmedeki sıraya göre eksik üyelik sayısı kadar adı çıkan siyasi partinin, aynı usulle bildirileceği kimselerle sanık kurulu üyelikleri tamamlanacak.

Sandık kurullarının görev ve yetkileri

Sandık çevresinde düzeni sağlamakla görevli olacak. İlçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde, sandığın koyulacağı yeri tayin edecek. Görev yaptığı seçmen listesinde kayıtlı olmayıp da başka bir sandık seçmen listesinde kayıtlı olan sandık kurulu başkan ve üyelerine, bina sorumlularına, görevli olan kolluk güçlerine ve ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerlerine ulaştırmak için görevlendirilen kişilere, ilçe seçim kurulundan aldıkları belgelere istinaden oy kullandıracak ve oy kullandıkları seçmen listesinin sonuna yazacak, imzalarını alarak belgeleri ilçe seçim kuruluna teslim edecek.

Sandıktan çıkan zarfları, oy pusulalarını, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirecek. Hesaba katılan ve geçerli sayılan oy pusulalarını, sandık kurulunca düzenlenen tutanakları, hesaba katılmayan, geçerli sayılmayan veya itiraza uğrayan oy pusulalarını ve hesaba katılmayan zarfları, tutanak defterini, kurulca mühürlü ve imzalı ayrı paketler halinde kurulun mührü ile mühürlendikten sonra başkan ve üyeler tarafından imzalanıp bir torbaya konulacak. Ardından kurulun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna, sandık kurulu başkanı ve siyasi partili üyeler arasından ad çekme ile seçilecek en az iki üye tarafından götürülüp teslimi sağlanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika