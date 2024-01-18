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YSK'nin adaylık kararı eleştirildi

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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, YSK'nin KHK ile kamu görevinden uzaklaştırılanların yerel seçimlerde aday olamayacağına ilişkin kararını eleştirdi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kamuya dönüşleri kesinleşenler dışında KHK ile kamu görevlerinden uzaklaştırılanların yerel seçimlerde aday olamayacağına ilişkin kararını eleştirdi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında YSK'nin, KHK ile kamu görevinden uzaklaştırılanlardan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu ya da mahkeme kararı ile kamuya geri dönüşleri kesinleşenlerin yerel seçimde adaylığının kabul edilmesi yönünde bir karar aldığını hatırlattı.

Bu kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Şahin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden yıllar geçtiğini ama halen KHK üzerinden vatandaşların mağdur edildiğini öne sürdü.

Yargı kararı olmadan insanların işinden, aşından, sevdiklerinden ve görevinden mahrum edilmesinin Türkiye gibi bölgesinde güçlü bir aktöre yakışmadığını dile getiren Şahin, "YSK, daha önceki seçimlerde böyle bir kararı almamış iken, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde böyle bir karar almış olması bizi farklı düşünmeye sevk etmektedir." diye konuştu.

Şahin, geçmişte mevzuat ve Anayasa çerçevesinde hareket eden YSK'nin son dönemlerde fevri bir kısım kararlar verdiğini, mevzuat ve Anayasa'ya uygun davranmadığını öne sürdü. Şahin, "Hatadan dönmenin bir erdem olduğunu hatırlayın ve bu kararınızı lütfen düzeltin. Maç başlıyor, kural değiştiriyorsunuz. Bu kural değişikliğiyle birlikte seçme ve seçilme yeterliliğine sahip birçok insan hak mahrumiyetine uğruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

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