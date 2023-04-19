YSK, milletvekili kesin aday listelerini onayladı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 28'inci dönem milletvekili seçimleri için partilerin belirlemiş olduğu kesin aday listelerini onayladı.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 28'inci dönem milletvekili seçimleri için partilerin belirlemiş olduğu kesin aday listelerini onayladı.

YSK Ak Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Partimizin 81 İl ve 87 Seçim çevresinde aday listemizin uygun olduğu belirtilerek onay verilmiş, Resmi Gazete'de kesin aday listemizin yayımlanmasına karar verilmiştir. Hayırlı olsun" diyerek kesin aday listelerinin YSK tarafından onaylandığını duyurdu.

Siyasi partiler 9 Nisan'da milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmuş, YSK ise 11 Nisan'a kadar listelerdeki eksikliğin tamamlanması için süre vermişti. Kurul, 15 Nisan'da da geçici aday listesini açıklamıştı.