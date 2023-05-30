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YSK, Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını Resmi Gazete'ye gönderdi

YSK, Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını Resmi Gazete'ye gönderdi

Politika Haberleri

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Politika

Milletvekili YSK Başkanı 14 Mayıs Politika Haberler

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