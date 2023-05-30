YSK kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin kesin sonuçlarının Resmi Gazete'ye gönderildiğini duyurdu.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne yönelik açıklamalarda bulundu. Yapılan itirazların karara bağlandığını ve sonuçların Resmi Gazete'ye gönderildiğini söyleyen Yener, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli basın mensuplarımız, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne ilişkin olarak 28 Mayıs 2023 tarihinde saat 17.00 itibariyle olağanüstü itiraz süreci sona ermiş olup, kurulumuz 29 Mayıs 2023 tarihinde toplantısında olağanüstü itirazları değerlendirmiş ve sonuçlandırmıştır. Bugünkü yapmış olduğumuz toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında yüzde 53,80 oranında katılım olduğu görülmüş. Yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında seçimlere Türk halkının katılım sağladığı görülmüştür. Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız." - ANKARA

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