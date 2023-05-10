YSK, İçişleri Bakanlığı'nın 'seçim modülü' talebini reddetti

YSK, İçişleri Bakanlığı'nın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi bünyesinde oluşturulacak 'seçim modülü' için sandık bilgileri ve seçmen sayılarının iletilmesine yönelik talebini reddetti.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), İçişleri Başkanlığı'nın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde oluşturulacak 'seçim modülü' için sandık bilgileri ve seçmen sayılarının iletilmesine yönelik talebini reddetti.

YSK'nın 2 Mayıs tarihli kararı CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından Twitter'dan paylaşıldı. YSK kararından, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 27 Nisan 2023 tarihli yazıda; GAMER bünyesinde 'seçim modülü' hazırlandığının belirtildiği, söz konusu modülün seçim öncesi tatbikatlarda ve seçim sırasında kullanılabilmesi için Türkiye geneli sandık bilgilerinin il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarının, ayrıca yurt dışı sandık verilerine ait ülke kodu, ülke ismi, sandık numarası ve seçmen sayılarının iletilmesinin talep edildiği belirtildi.