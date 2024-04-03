YSK, DEM Parti'nin itirazını kabul etti, Van'da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilecek.
YSK, DEM Parti'nin itirazını kabul etti, Van'da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilecek. - ANKARA
YSK, DEM Parti'nin itirazını kabul etti, Van'da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilecek. - ANKARA
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