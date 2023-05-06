YSK'dan yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 404 bin 381 olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 306 bin 651, gümrüklerde ise 97 bin 739 olmak üzere toplam 1 milyon 404 bin 381 seçmen oy kullandı.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 404 bin 381 olduğunu açıkladı.

YSK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri' için yurt dışında 1 milyon 306 bin 651, gümrüklerde ise 97 bin 739 olmak üzere toplam 1 milyon 404 bin 381 seçmen oy kullandı.Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.