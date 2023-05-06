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YSK'dan yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı açıklandı

YSK'dan yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı açıklandı

Politika Haberleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 404 bin 381 olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 306 bin 651, gümrüklerde ise 97 bin 739 olmak üzere toplam 1 milyon 404 bin 381 seçmen oy kullandı.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 404 bin 381 olduğunu açıkladı.

YSK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri' için yurt dışında 1 milyon 306 bin 651, gümrüklerde ise 97 bin 739 olmak üzere toplam 1 milyon 404 bin 381 seçmen oy kullandı.Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğa Başak Öztürk - Politika

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