YSK'da 26 partinin aday listesinin incelenme işlemlerine devam ediliyor

28'inci Dönem Parlamentosu'nu belirlemek için 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler çerçevesinde Yüksek Seçim Kurumu'na (YSK) milletvekili aday listesi veren 26 partinin aday listelerinin incelenmesi sürüyor.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri çerçevesinde YSK, 9 Nisan itibarıyla 26 partinin geçici milletvekili aday listesini teslim ettiğini belirtmişti. Teslim edilen ve 10 binlerce sayfadan oluşan listelerin YSK tarafından incelenmesi ise devam ediyor. 11 Nisan'a kadar devam edecek olan incelemelerin ardından, YSK tarafından eksik veya yanlış olduğu tespit edilen evraklar ilgili partilere bildirilerek, 14 Nisana kadar da bu eksiklik ve yanlışlıkların düzeltilmesi istenecek. 15 Nisanda ise ilk geçici milletvekili aday listesi YSK tarafından ilan edilecek.

Bununla birlikte ilan edilen aday listelerinde ismi bulunan vekil adaylarına yönelik itiraz süreci 15 Nisan itibarıyla başlayacak. İtirazların sonuçlanmasının akabinde YSK, 19 Nisan tarihinde kesin aday listesi açıklayacak ve listede partileri tarafından gösterilmiş olan isimler 14 Mayıs'ta seçimlere katılabilecek. - ANKARA