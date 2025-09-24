YSK, CHP'nin İstanbul Olağanüstü Kongresi için Toplanıyor

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nun başvurusu üzerine saat 13.30'da CHP'nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi ile ilgili toplanacak.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti. Bunun üzerine kongreyi düzenleyen Sarıyer İlçe Seçim Kurulu, YSK'ya başvurarak görüş talep etti. YSK, kongreyle ilgili karar vermek üzere saat 13.30'da olağanüstü toplanacak.