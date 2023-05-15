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YSK Başkanı Yener: "Yurt içinde açılan sandık oranı yüzde 89.97, yurt dışında açılan sandık oranı yüzde 30.08. Genel açılan sandık oranımız yüzde...

Politika Haberleri

YSK Başkanı Yener: "Yurt içinde açılan sandık oranı yüzde 89.97, yurt dışında açılan sandık oranı yüzde 30.08. Genel açılan sandık oranımız yüzde 87.13" Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Yurt içinde açılan sandık oranı yüzde 89.97, yurt dışında açılan sandık oranı yüzde 30.08.

YSK Başkanı Yener: "Yurt içinde açılan sandık oranı yüzde 89.97, yurt dışında açılan sandık oranı yüzde 30.08. Genel açılan sandık oranımız yüzde 87.13"

ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Yurt içinde açılan sandık oranı yüzde 89.97, yurt dışında açılan sandık oranı yüzde 30.08. Genel açılan sandık oranımız yüzde 87.13" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yüksek Seçim Kurulu Ahmet Yener Politika Haberler

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