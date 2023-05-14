YSK Başkanı Yener: "Yurt içerisinde yüzde 47.08, yurtdışında ise yüzde 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir"

YSK Başkanı Yener: "Yurt içerisinde yüzde 47.08, yurtdışında ise yüzde 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir" " Yüksek Seçim Kurulu'nun veri girişinde herhangi bir aksama veya gecikme söz konusu değildir"