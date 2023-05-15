YSK Başkanı Yener: Veri girişinde gecikme, arıza söz konusu değildir (3)

'ERDOĞAN YÜZDE 49.49, KILIÇDAROĞLU YÜZDE 44.79 OY ORANINA SAHİP'

Ysk Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına oy oranları hakkında açıklama yaptı. Yener, saat 02.25 itibariyle yurt içi sandıklarda açılma oranının yüzde 94.68, yurt dışı sandıklarda açılma oranının yüzde 36.85 ve toplam sandıklarda açılma oranının yüzde 91.93 olduğunu belirterek, "Bu verilere göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.79, Sayın Sinan Oğan yüzde 5.29, Sayın Muharrem İnce yüzde 0.43 oy oranına sahiptir. Ayrıca milletvekili seçimlerinde; şu an itibariyle yüzde 7'lik ülke barajını geçen siyasi partilerimiz Cumhur İttifakı'ndan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Millet İttifakı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ile Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan Yeşil ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'dir" dedi.Yener, basın mensuplarının 'Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura kaldı mı?' sorusu üzerine de, "Veri girişlerimiz devam ediyor" diye yanıt verdi.