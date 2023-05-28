YSK Başkanı Yener: Sandıkların Yüzde 75.42'si Açıldı

YSK Başkanı Yener, yurt içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 53.35, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 46.65 olduğunu, yurt dışında ise Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 60.75, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 39.25 olduğunu belirtti. Genel sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.41, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 46.59'dur.