YSK Başkanı Yener: 'Saat 18.15 itibarıyla basın mensuplarımızın, haber ajanslarımızın yayım ve veri girişine izin verilmiştir'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Saat 18.15 itibarıyla basın mensuplarımızın, haber ajanslarımızın yayım ve veri girişine izin verilmiştir" dedi.

Ysk Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna yönelik uygulanan yayım yasağının kaldırıldığını duyurdu. Yener yaptığı açıklamada veri akışının sağlıklı ilerlediğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle YSK'nin koymuş olduğu kurallara değerli basın mensuplarının uymasını özellikle rica ediyoruz. YSK açıklama yapmadan veri paylaşılmasının hoş olmadığını belirtmek isterim. YSK yayın yasağının ne zaman kalkacağını konusunda toplanmıştır. Saat 18.15 itibarıyla basın mensuplarımızın, haber ajanslarımızın yayım ve veri girişine izin verilmiştir. Şu anda sistemimize veri girişleri devam etmekte olup herhangi bir problem yoktur. Anlık olarak 14 Mayıs tarihinde yapılan seçimlere katılan 24 siyasi partilerimizle, cumhurbaşkanı adaylarının temsilcileriyle paylaşılmaktadır." - ANKARA