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YSK Başkanı Yener: 'Saat 15.15 itibarıyla kalan 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylara verilmesini kabul etmemiz halinde her iki...

YSK Başkanı Yener: "Saat 15.15 itibarıyla kalan 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylara verilmesini kabul etmemiz halinde her iki...

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YSK Başkanı Yener: "Saat 15.15 itibarıyla kalan 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylara verilmesini kabul etmemiz halinde her iki adayın da kazanamdığını görüyoruz.

YSK Başkanı Yener: "Saat 15.15 itibarıyla kalan 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylara verilmesini kabul etmemiz halinde her iki adayın da kazanamdığını görüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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