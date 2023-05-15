YSK Başkanı Yener: "Saat 15.15 itibarıyla kalan 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylara verilmesini kabul etmemiz halinde her iki...
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YSK Başkanı Yener: "Saat 15.15 itibarıyla kalan 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylara verilmesini kabul etmemiz halinde her iki adayın da kazanamdığını görüyoruz.
YSK Başkanı Yener: "Saat 15.15 itibarıyla kalan 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylara verilmesini kabul etmemiz halinde her iki adayın da kazanamdığını görüyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika