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YSK Başkanı Yener: 'Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54.47, Kemal Kılıçdaroğlu 45.53 oy oranına sahiptir'

YSK Başkanı Yener: 'Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54.47, Kemal Kılıçdaroğlu 45.53 oy oranına sahiptir'

Politika Haberleri

YSK Başkanı Sadi Güven'in yerine seçilen İsmail Hakkı Yener, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54.47, Kemal Kılıçdaroğlu 45.53 oy oranına sahip.

YSK Başkanı Yener: "Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54.47, Kemal Kılıçdaroğlu 45.53 oy oranına sahiptir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu YSK Başkanı Politika Haberler

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