YSK Başkanı Yener: 'Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54.47, Kemal Kılıçdaroğlu 45.53 oy oranına sahiptir'

YSK Başkanı Sadi Güven'in yerine seçilen İsmail Hakkı Yener, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54.47, Kemal Kılıçdaroğlu 45.53 oy oranına sahip.