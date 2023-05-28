YSK Başkanı Yener: 'Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54.47, Kemal Kılıçdaroğlu 45.53 oy oranına sahiptir'
Politika Haberleri
YSK Başkanı Sadi Güven'in yerine seçilen İsmail Hakkı Yener, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54.47, Kemal Kılıçdaroğlu 45.53 oy oranına sahip.
YSK Başkanı Yener: "Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54.47, Kemal Kılıçdaroğlu 45.53 oy oranına sahiptir" - ANKARA
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika