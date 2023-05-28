YSK Başkanı Yener: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçildi
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YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiği kesinleşti.
YSK Başkanı Yener: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür."
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Selma Kasap - Politika