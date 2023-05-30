YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı. Ayrıca partilerin kazandığı milletvekili sayıları da açıklandı.

Ysk Başkanı Yener: Milletvekili kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yener, milletvekili seçimlerine ilişkin itiraz sürecinin sona erdiğini belirterek, "Kurulumuz 29 Mayıs 2023 tarihindeki toplantısında olağanüstü itirazları değerlendirmiş ve sonuçlandırmıştır. Bugünkü yapmış olduğumuz toplantı sonucunda 28'inci dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda yurt içinde yüzde 88.92, yurt dışında yüzde 53.80 oranında katılım olduğu görülmüştür. Yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere Türk halkının toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağladığı görülmüştür" dedi.

Partilerin 28'inci dönemde çıkardığı milletvekili sayılarını da açıklayan Yener, "Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız" diye konuştu.