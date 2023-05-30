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YSK Başkanı Yener: 'Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'ye gönderilecek'

YSK Başkanı Yener: 'Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'ye gönderilecek'

Politika Haberleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Politika

Yüksek Seçim Kurulu Milletvekili YSK Başkanı Politika Haberler

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