YSK Başkanı Yener: "Herhangi bir adayın pusulada adının çizilmemesi gerekmektedir" YSK Başkanı Ahmet Yener oyunu kullandı Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, sosyal medyada oy pusulasında Muharrem İnce'nin olduğu kısmın kalemle karalanması gerektiği iddialarına ilişkin, "Herhangi bir...

YSK Başkanı Yener: "Herhangi bir adayın pusulada adının çizilmemesi gerekmektedir"

YSK Başkanı Ahmet Yener oyunu kullandı

ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, sosyal medyada oy pusulasında Muharrem İnce'nin olduğu kısmın kalemle karalanması gerektiği iddialarına ilişkin, "Herhangi bir adayın pusulada adının çizilmemesi gerekmektedir" dedi.

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullanıyor. Bu kapsamda YSK Başkanı Ahmet Yener, Ankara Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yener, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Burada konuşma yapan Yener, 14 Mayıs Anneler Günü'nü kutlayarak, "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehit ve gazi annelerimizin ellerinden öpüyorum. Bugün aynı zamanda 14 Mayıs Demokrasi Bayramı. Seçimlerin tüm cumhurbaşkanı adaylarımıza ve milletvekili adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimlerimiz problemsiz devam etmektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte de herhangi bir problem yaşamadan seçim süreci devam edecektir. Bu sürecin Türk milletine hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Sosyal medyada oy pusulasında Muharrem İnce'nin olduğu kısmın kalemle karalanması gerektiği iddialarının yöneltildiği Yener, "Bu iddianın doğruluğunu biz de teyit edemedik. Ancak tüm sandık kurulu başkanlarımıza her ihtimale binaen SMS yoluyla gerekli ikazlar ve uyarılar yapılmıştır. Dün de kurulumuz açıkladı. Şu anda cumhurbaşkanı aday pusulasında herhangi bir değişiklik mümkün değildir. 4 aday yer almaktadır. Herhangi bir adayın pusulada adının çizilmemesi gerekmektedir. Bu konuda da sandık kurulu başkanlarımıza ve ilçe seçim kurullarımıza gerekli uyarılar yapılmıştır" ifadelerini kullandı.