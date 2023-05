YSK Başkanı Yener: Erdoğan yüzde 54.47, Kılıçdaroğlu yüzde 45.53 oy oranına sahip

YSK Başkanı Yener, an itibariyle Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 54.47, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 45.53 oy oranına sahip olduğunu açıkladı. Geçerli oy sayısı 26 milyon 412 bin 590, geçersiz oy sayısı ise 368 bin 961'dir. Veri girişimiz devam etmektedir.

YSK Başkanı Yener: An itibariyle 26 milyon 781 bin 551 oy sayılmış olup, geçerli oy 26 milyon 412 bin 590, geçersiz oyise 368 bin 961'dir. Şu an oyların yüzde 54.60'ı sayılmış vaziyettedir. Veri girişimiz devam etmektedir kamuoyuna saygıyla duyrulur. Şu an itibariyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54.47, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45. 53 oy oranına sahiptir.