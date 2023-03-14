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YSK Başkanı Yener'den toplantı sonrası açıklama

Politika Haberleri

YSK Başkanı Yener'den toplantı sonrası açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'da bugün gerçekleştirilen toplantıların içeriğine dair bilgilendirmede bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'da bugün gerçekleştirilen toplantıların içeriğine dair bilgilendirmede bulundu.

Ysk Başkanı Ahmet Yener, YSK'da 2023 seçimlerine ilişkin bugün gerçekleştirilen toplantılara dair açıklamada bulundu. Yener, "Bugün devam eden çalışmalarımızda şu ana kadar seçim takvimi, yurt içinde ve dışında seçmenlerimizin oy kullanmasına ilişkin usul ve esaslar, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü

olanların oy kullanma usul ve esasları, milletvekili adaylarının seçilme yeterliliğinin incelenmesi ve itiraz usulleri, siyasi partilerin aday listeleri vermelerindeki usul ve esaslar, son olarak bağımsız milletvekilliği adaylığı için başvurudaki usul ve esaslar görüşülmüştür" dedi. - ANKARA

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yüksek Seçim Kurulu Milletvekili YSK Başkanı Ahmet Yener Politika Haberler

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