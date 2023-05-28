YSK Başkanı Yener'den seçim sonucu açıklaması
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YSK Başkanı Sadi Güven Yener, sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğunu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığını açıkladı.
YSK Başkanı Yener: "Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür."
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika