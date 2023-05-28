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YSK Başkanı Yener'den seçim sonucu açıklaması

YSK Başkanı Yener'den seçim sonucu açıklaması

Politika Haberleri

YSK Başkanı Sadi Güven Yener, sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğunu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığını açıkladı.

YSK Başkanı Yener: "Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu YSK Başkanı Politika Haberler

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