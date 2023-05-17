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YSK Başkanı Yener'den Seçim Sonuçlarına İtirazlar Hakkında Açıklama

YSK Başkanı Yener'den Seçim Sonuçlarına İtirazlar Hakkında Açıklama

Politika Haberleri

YSK Başkanı Sadi Güven Yener, seçim sonuçlarına itirazlar hakkında sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara dikkat çekerek kamuoyunu yanıltmamaları çağrısında bulundu.

YSK Başkanı Yener: "(Seçim sonuçlarına itirazlar) Sosyal medyadaki görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli."

Kaynak: AA / Politika

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