YSK Başkanı Yener'den Seçim Sonuçlarına İtirazlar Hakkında Açıklama
Politika Haberleri
YSK Başkanı Sadi Güven Yener, seçim sonuçlarına itirazlar hakkında sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara dikkat çekerek kamuoyunu yanıltmamaları çağrısında bulundu.
YSK Başkanı Yener: "(Seçim sonuçlarına itirazlar) Sosyal medyadaki görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli."
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: AA / Politika