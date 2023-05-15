YSK Başkanı Yener: "Daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 tarihinde ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuz tarafından...

YSK Başkanı Yener: "Daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 tarihinde ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuz tarafından karar verilmiştir.