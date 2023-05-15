YSK Başkanı Yener: "Daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 tarihinde ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuz tarafından...
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YSK Başkanı Yener: "Daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 tarihinde ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuz tarafından karar verilmiştir.
YSK Başkanı Yener: "Daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 tarihinde ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuz tarafından karar verilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika