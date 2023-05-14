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YSK Başkanı Yener: 18.30'da yayın yasağını kaldırdık

YSK Başkanı Yener: 18.30'da yayın yasağını kaldırdık

Politika Haberleri

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız" dedi.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız" dedi.

Ysk Başkanı Yener, gazetecilere açıklama yaptı. Yener, seçimlerin tüm yurtta sakin şekilde sonuçlandığını belirterek, yasa gereği 17.00'den önce gelip kimliğini verenlerin oy verme işleminin devam ettiğini söyleyerek, "Saat 17.33 itibarıyla tüm Türkiye'de oy verme sonuçlanmıştır. Sonuçların tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Merakla beklediğiniz yayın yasağı ile ilgili olarak da saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Değişik kanallardan basın mensuplarına veri akışı olmaktadır. Ancak YSK'nın geçici sonuçlarını beklemesini tüm kamuoyuna duyuruyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğa Başak Öztürk - Politika

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