Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 'Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici sonuçları açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşlarımızın sonuçları beklemesini rica ederiz. Veri akışında şu an için herhangi bir problem yoktur' dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçları açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşlarımızın sonuçları beklemesini rica ederiz. Veri akışında şu an için herhangi bir problem yoktur" dedi.

Ysk Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu oy sayım işlemleri ile ilgili saat 18.45 itibarıyla açıklama yaptı. Yener, şunları söyledi:

"Yüksek Seçim Kurulu verilerine, ilçe ve il seçim kurullarımızdan şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. Veri akışlarımız, sizin bulunduğunuz platformun bir üst katında siyasi parti temsilcilerimize de paylaşılmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçları açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşlarımızın sonuçları beklemesinde rica ederiz. Veri akışında şu an için herhangi bir problem yoktur. Az önce de belirttiğimiz gibi siyasi partilerimize de paylaşılmaktadır."