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YSK Başkanı Ahmet Yener: "Yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmıştır"

Politika Haberleri

YSK Başkanı Ahmet Yener: "Yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmıştır" Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Ahmet Yener : "Yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmıştır"

ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Politika

Yüksek Seçim Kurulu Ahmet Yener Politika Haberler

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