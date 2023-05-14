YSK Başkanı Ahmet Yener: "Yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmıştır"
Politika Haberleri
YSK Başkanı Ahmet Yener: "Yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmıştır" Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
YSK Başkanı Ahmet Yener : "Yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmıştır"
ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Politika