YSK Başkanı Ahmet Yener: Veri akışı yüzde 25 seviyesinde

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüksek Seçim Kurulu verilerine ilçe ve il seçim kurullarımızdan şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. Veri akışlarımız siyasi parti temsilcilerimize de paylaşılmaktadır" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu oylamasının sona ermesinin ardından açılan sandık oranının yüzde 25'e ulaştığını söyledi. Veri akışının sağlıklı devam ettiğini söyleyen Yener, şu ifadelere yer verdi:

"Yüksek Seçim Kurulu verilerine ilçe ve il seçim kurullarımızdan şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. Veri akışlarımız sizin şu anda bulunduğunuz platformun bir üst katında siyasi parti temsilcilerimize de paylaşılmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçları açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşlarımızın sonuçları beklemesini rica ederiz. Veri akışında şu an için herhangi bir problem yoktur. Az önce de belirttiğimiz gibi siyasi partilerimize de paylaşılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA