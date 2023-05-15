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YSK Başkanı Ahmet Yener: 'Saat 02.25 itibarıyla toplam sandık oranlarında açılma oranları yüzde 91.93 olup yurt içi sandıklarda açılma oranı 94.68,...

YSK Başkanı Ahmet Yener: "Saat 02.25 itibarıyla toplam sandık oranlarında açılma oranları yüzde 91.93 olup yurt içi sandıklarda açılma oranı 94.68,...

Politika Haberleri

YSK Başkanı Ahmet Yener: "Saat 02.25 itibarıyla toplam sandık oranlarında açılma oranları yüzde 91.93 olup yurt içi sandıklarda açılma oranı 94.68, yurt dışı sandık açılma oranları ise 36.85'tir. Bu verilere göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu 44.79, Sinan Oğan 5.

YSK Başkanı Ahmet Yener: "Saat 02.25 itibarıyla toplam sandık oranlarında açılma oranları yüzde 91.93 olup yurt içi sandıklarda açılma oranı 94.68, yurt dışı sandık açılma oranları ise 36.85'tir. Bu verilere göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu 44.79, Sinan Oğan 5.29, Muharrem İnce yüzde 0.43 oy oranına sahiptir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan YSK Başkanı Ahmet Yener Politika Haberler

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