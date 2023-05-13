YSK Başkanı Ahmet Yener: Muharrem İnce'ye Verilen Oylar Geçerli Oy Olarak Kabul Edilecek

YSK Başkanı Ahmet Yener, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi üzerine yurt dışında İnce'ye verilen ve 14 Mayıs'taki seçimlerde verilebilecek oylarla ilgili açıklama yaptı. Yener, '6271 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca, Sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır' dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "6271 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca, Sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Memlekete Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi üzerine yurt dışında İnce'ye verilen ve 14 Mayıs'taki seçimlerde verilebilecek oylarla ilgili açıklama yaptı. Yener, şunları söyledi:

"Toplantı sonucunda 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 12. Maddesi'nde yapılan düzenlemede Cumhurbaşkanlığı adaylığından aday listesinin Resmi Gazete'de ilanından sonra yapılan çekilmelerin geçerli olmayacağına ilişkin düzenleme ve 6271 sayılı yasanın ilgili maddeleri ve 298 sayılı yasanın ilgili maddelerinde değerlendirilmiş ve Kurulu'muz yapmış olduğu toplantı sonucunda oy birliğiyle sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin birinci oylamadan sonra 6271 sayılı yasanın 12. Maddesi uyarınca geçerli olduğu bu süreçte sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerin de Türk demokrasisine ve Türk halkına hayırlar getirmesini diliyor. Seçimle ilgili de tüm tedbirlerin alındığını da kamuoyuyla paylaşırız."