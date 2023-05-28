YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener, şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olduğunu açıkladı ve veri akışında herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Geçici sonuçların açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşların sonuçları beklemesi rica edildi.