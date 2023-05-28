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YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçları açıklaması

Politika Haberleri

YSK Başkanı Ahmet Yener, şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olduğunu açıkladı ve veri akışında herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Geçici sonuçların açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşların sonuçları beklemesi rica edildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener: "Şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. YSK'nin geçici sonuçları açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşlarımızın sonuçları beklemesini rica ederiz. Veri akışında hiçbir sorun yoktur. Siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ahmet Yener YSK Başkanı Politika Haberler

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