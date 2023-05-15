YSK Başkanı Ahmet Yener'den Seçim Sonuçları Açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 02.25 itibarıyla toplam sandık oranlarında açılma oranlarının yüzde 91.93 olduğunu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.49 oy oranına sahip olduğunu açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener: "Saat 02.25 itibarıyla toplam sandık oranlarında açılma oranları yüzde 91.93 olup yurt içi sandıklarda açılma oranı 94.68, yurt dışı sandık açılma oranları ise 36.85'tir. Bu verilere göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu 44.79, Sinan Oğan 5.29, Muharrem İnce yüzde 0.43 oy oranına sahiptir" - ANKARA