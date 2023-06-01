YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama: Erdoğan 27 milyon 834 bin 589, Kılıçdaroğlu 25 milyon 504 bin 724 oy aldı

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 504 bin 724 oy aldı. Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 47,82 oranında oy aldığı belirtildi.