YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama: Erdoğan 27 milyon 834 bin 589, Kılıçdaroğlu 25 milyon 504 bin 724 oy aldı
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YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 504 bin 724 oy aldı. Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 47,82 oranında oy aldığı belirtildi.
YSK Başkanı Ahmet Yener:
İtirazlar değerlendirilip sonuçlandı. İkinci tur oylamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldı. Bu sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği anlaşılmış sonuçlar yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir.
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oranında oy aldı.
ANKARA (DHA)