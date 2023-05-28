YSK Başkanı Ahmet Yener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazandığı görülmüştür
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YSK Başkanı Ahmet Yener, sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğunu ve resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14 oy aldığını açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazandığı görülmüştür.
YSK Başkanı Ahmet Yener: Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı, resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı görülmüştür.
ANKARA/DHA
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika