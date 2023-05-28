YSK Başkanı Ahmet Yener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazandığı görülmüştür

YSK Başkanı Ahmet Yener, sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğunu ve resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14 oy aldığını açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazandığı görülmüştür.