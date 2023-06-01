YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a teslim etti

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilmek üzere mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim etti. YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan mazbatayı TBMM'ye getirdi.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilmek üzere mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim etti.

Ysk Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan mazbatayı TBMM'ye getirdi. Yener, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a mazbatayı makamında teslim etti. Mazbatayı teslim alan Şentop, "İnşallah yemin töreni öncesinde mazbata, geçici Meclis Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı'na takdim edilecek" dedi.

YSK Başkanı Yener de cumhurbaşkanı adayları, partiler ve seçmenlere teşekkür ederek, "Bu süreçte YSK, tüm verileri siyasi partilerimizle paylaşmış, partilerimizle şeffaf bir seçim süreci yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Sonuçların Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.