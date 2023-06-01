YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan mazbatayı TBMM Başkanı Şentop'a sundu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucuna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan Cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve YSK üyeleri bugün 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucuna göre Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanan Recep Tayyip Erdoğan için YSK tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanlığı mazbatasını Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

"ÖNEMLİ OLAN SİSTEMİN VE SÜRECİN GÜVENİRLİĞİNİ, ŞEFFAFLIĞINI SAĞLAMAKTIR"

Mazbata tesliminde konuşan Şentop, şunları söyledi:

"Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçları kesin olarak tespit edildi, ilan edildi. Şimdi de bu sonuçlara göre tanzim edilen mazbatayı teslim alacağız. İnşallah yemin töreni öncesinde de mazbata geçici Meclis Başkanı tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'na takdim edilecek. Gerek 14 Mayıs'ta gerekse 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hızlı bir şekilde farklı kesimleri, siyasi görüşlerin hepsini, kamuoyunu tatmin edecek şekilde bu süreci başarıyla yürüttükleri için bütün Yüksek Seçim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Türkiye'de her zaman seçimler çok çekişmeli olur ama önemli olan sistemin ve sürecin güvenirliğini, şeffaflığını sağlamaktır. Başından beri biz bunu söylüyoruz ama buna itiraz edenler de vardı. Fakat bu yaşanan süreç herkesin kesin, kati bir şekilde sisteme ve seçim sonuçlarına güvenini sağladı. Bu bakımdan gerek yaptıkları çalışmalar gerekse kamuoyunu gerekli ve yeterli şekilde bilgilendirmeleri çok önemli katkı sağlamıştır."

"ŞEFFAF BİR SEÇİM SÜRECİ YÖNETİLMİŞ VE SONLANDIRILMIŞTIR"

YSK Başkanı Yener ise şöyle konuştu:

"14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta demokrasi şenliğine katılan tüm siyasi partilerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza, yurt içinde ve yurt dışında katılım sağlayan tüm seçmenlerimize bizde Yüksek Seçim Kurulu olarak teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu tüm verilerini siyasi partilerimizle paylaşmış, siyasi partilerimizle birlikte şeffaf bir seçim süreci yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Sonuçların Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz."