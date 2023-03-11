YSK Başkanı Ahmet Yener: "Bugün seçime yeterliliğe sahip olan siyasi partileri belirleyeceğiz" Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Bugün seçime yeterliliğe sahip olan siyasi partileri belirleyeceğiz" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener : "Bugün seçime yeterliliğe sahip olan siyasi partileri belirleyeceğiz"

ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Bugün seçime yeterliliğe sahip olan siyasi partileri belirleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesi kararını almasıyla birlikte 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için süreç başladı. Yüksek Seçim Kurulu seçime yeterliliği olan siyasi partileri belirlemek üzere toplandı. Süreç hakkında açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün seçime girebilecek partilerin belirleneceğini belirterek, "Gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonlandığında sizlere bilgi vereceğiz arkadaşlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum" diye konuştu.

Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023