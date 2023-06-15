YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: Kıbrıs ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Fatih Erbakan, "Kıbrıs ve Kudüs konuları bizim kırmızı çizgimizdir. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının devam etmesi ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mutlaka dünya tarafından tanınmasının sağlanması lazım. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik yapılacak olan çalışmalara destek olacağız" dedi.

YRP Genel Başkanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Fatih Erbakan, Eyüpsultan'da halkla bir araya geldi. Esnafı, partililerle birlikle ziyaret eden Erbakan, vatandaşlara seçimlerde kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, 2024 yerel seçimleri için tekrar destek istedi. Partisinin Eyüpsultan İlçe Başkanlığında bir konuşma yapan YRP Genel Başkanı Erbakan, pazartesiden itibaren İstanbul'da teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Hem seçmenlerimize İstanbul halkına hem de İstanbul'daki ilçe ve il teşkilatımıza seçimlerde, 14 Mayıs'ta yaptıkları gayretli çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerimizi iletiyoruz. İstanbul halkına da 3 milletvekili çıkarmamıza vesile oldukları için desteklerinden ve teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün Eyüpsultan'da inşallah bu teşekkür ziyaretimizi yapacağız. Ardından Esenler ve akşam da inşallah Fatih ilçesinde yine bu ziyareti gerçekleştireceğiz. Yeniden Refah Partimiz 4 buçuk sene gibi kısa bir süre içerisinde girmiş olduğu ilk seçimde 1 buçuk milyonun üzerinde oy ve 5 milletvekili çıkarmaya muvaffak olmuş. Bu ilk girilen bir seçim için ve rakiplerimizin sahip olduğu imkanların pek çoğundan mahrum olan bizler için son derece önemli bir başarıdır. Bunu bu şekilde görüyoruz ve bununla bahtiyarlık duyuyoruz. Ayrıca burada bu 5 milletvekilinin kendi seçmenimizle, kendi oyumuzla, teşkilatlarımızın alın teriyle alınmış milletvekillikleri olması son derece büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

"Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik yapılacak olan çalışmalara inşallah destek olacağız"

Kıbrıs'ın artık dünya tarafından mutlaka tanınmasını gerektiğini söyleyen Erbakan, "Dış politikayla ilgili Kıbrıs ve Kudüs konuları bizim kırmızı çizgimizdir. Kıbrıs'ta hükümet, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın gelmiş olduğu nokta daha önce de ifade ettiğimiz gibi olumlu bir noktada, bunu destekliyoruz. Orada eşit, egemen, iki ayrı devletin varlığının devam etmesi, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının devam etmesi ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mutlaka dünya tarafından tanınmasının sağlanması lazım. Tekrardan bir federasyon, bir tek devlet projesi fikrinin asla gerçekleşmemesi gerekir. Bunun takipçisi olacağız. Bu konuda atılacak olan adımlara, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik yapılacak olan çalışmalara inşallah destek olacağız. Kudüs de Milli Görüş olarak bizim kırmızı çizgilerimizden. Kudüs davasını, Türkiye'nin ve dünyanın gündemine taşıyan merhum Erbakan hocamızdır. Bu yeni dönemde de Kudüs'ün korunması ve bir an evvel özgürlüğüne kavuşması yine Yeniden Refah Partimizin en önemli gündemlerindendir. İnşallah bu söylediklerimizi hayata geçirilmesine vesile oluruz. İnşallah böylece milletimizin ve İslam aleminin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına Yeniden Refah Partisi olarak inşallah vesile oluruz" dedi.

"CHP'nin yüzde 25'i geçebilmesi mümkün değildir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışılan istifa konusuna yönelik görüşlerini bildiren Erbakan "Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyen muhalefetin bir yerde haklılık payı var ancak Kılıçdaroğlu da gitse başka birisi de gelse, CHP'nin milletimizden destek bulamayacağı bu seçimlerde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bütün çalışmalarına, bütün muazzam bütçelerine kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı yapmalarına rağmen yüzde yine 25'i geçememişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi genetik özellikleri nedeniyle milletimizin teveccühüne mazhar olamamaktadır. O nedenle bundan sonra kim gelirse gelsin yine başarılı olması, iktidar olması, hatta yüzde 25'i geçebilmesi mümkün değildir. 14 Mayıs seçimlerinde bu gerçek bir kez daha ortaya çıkmıştır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL