YPG'li 4 kişi operasyonla yakalandı, PKK propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

Illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen YPG'li 5 kişiden 4'ü operasyonla yakalandı. Ayrıca, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli şahıstan 8'i gözaltına alındı.

İllegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Ypg'li 5 kişiden 4'ü operasyonla yakalandı. Ayrıca, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK-PYD/ Ypg silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli şahıstan 8'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Saşsavcılığından edinilen bilgiye göre, önceki yıllarda YPG içersinde faaliyet gösteren ve illegal yollardan Türkiye'ye girdikleri yönünde haklarında fotoğraf, bilgi ve belge bulunduğu tespit edilen toplam 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirdildi.

Öte yandan, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli şahısa yönelik düzenlenen bir başka operasyonda ise, 8 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yurtdışında olduğu tespitedildi. - İZMİR