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Yozgat'ta oy verme işlemi başladı

Yozgat'ta oy verme işlemi başladı

Politika Haberleri

Yozgat'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

Yozgat'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için tüm ülkede olduğu gibi Yozgat'ta da oy kullanma işlemleri başladı. Kent genelinde 299 bin 287 seçmen için bin 310 sandık kuruldu. Belirlenen okullarda görevlendirilen sandık başkanları seçim torbalarını teslim aldı. Daha sonra sınıflarda oy pusulaları sayılarak kontrol edildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saatler 08.00'ı gösterdiğinde sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler oylarını kullandı.

Oylarını kullanan vatandaşlar görevlerini yerine getirdiklerini söyleyerek ülke için hayırlısını diledi. - YOZGAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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