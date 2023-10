Yozgat'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için miting düzenlendi

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta Sivil İnisiyatif Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Filistin'e destek için düzenlenen mitingin ardından hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yozgat'ta sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Sivil İnisiyatif Platformu tarafından cuma namazı sonrası İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının protesto edilmesi amacıyla miting düzenlendi. Camiden çıkan cemaat ile birlikte alanda toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e yönelik tepkilerin yer aldığı pankartlar taşıdı. Tertip komitesi adına açıklama yapan Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, şunları söyledi:

"BEBEKLERİN, ÇOCUKLARIN PARÇALANMIŞ BEDENLERİ YÜREĞİMİZİ YAKIYOR"

"On dört gündür süren tarihinin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya on dört gündür sessiz, siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Bu sessizlik artık katil İsrail'e ikrar mahiyetinde bir desteğe dönüşüyor ve gün geçtikçe zulmünün şiddetini arttırmasına neden oluyor. ABD'nin başını çektiği İsrail destekçisi Batılı ülkeler bu vahşet karşısında da ikircikli açıklamalar yapmış, siyonistleri kınamaktan imtina etmiş, saldırının faili hakkında saptırıcı açıklamalar yapmıştır. Üstelik ABD, soykırımda kullanılan silahları İsrail'e göndermeye devam edeceklerini utanmazca beyan etmiştir. Soykırımcı devlet kendisine verilen şartsız ve kayıtsız desteği fırsata dönüştürmüş ve salı günü gece bütün dünyanın dehşet verici bir öfkeyle izlediği hastane saldırısını hem de açıkça bir katliam amaçlayarak en yıkıcı füzelerle gerçekleştirmiştir. Yalan haberlerle, dezenformasyonla, algı operasyonlarıyla direnişi karalayan ve soykırımı meşrulaştırmaya çalışanlar salı akşamdan beri şaşırmış durumdalar. Artık hakikati nasıl örteceklerini bilemiyorlar. Yaşanan vahşetin farkında oldukları için ve bunu dünya kamuoyuna izah edemeyeceklerini bildikleri için inkar ediyorlar. Oysa salı akşam bütün dünya İsrail ve destekçilerinin kirli yüzünü bir kez daha bütün çıplaklığıyla görmüştür."

GIYABİ CENAZE NAMAZI

İsrail'i protesto, Filistin'e destek amaçlı mitingin sonunda Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden katılımcılarla birlikte dua etti, ardından da Gazze'ye yönelik saldırıda hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.