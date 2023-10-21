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Yozgat'ta DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Yozgat'ta DEAŞ şüphelisi olan Irak uyruklu S.K., terör örgütü adına silahlı eylemlere katıldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Jandarma operasyonunda şüpheliye ait örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.