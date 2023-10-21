Yozgat'ta DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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Yozgat'ta DEAŞ şüphelisi olan Irak uyruklu S.K., terör örgütü adına silahlı eylemlere katıldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Jandarma operasyonunda şüpheliye ait örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Yozgat'ta gözaltına alınan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen S.K'nin, Yozgat'ta saklandığını tespit etti.
Kent merkezi Aşağınohutlu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.