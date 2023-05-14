Yozgat'ta 6 seçmen, seyyar sandıkta oy kullandı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için Yozgat'ta sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar ile engelli vatandaşların, seyyar sandıkta oy kullanmaları sağlandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için Yozgat'ta sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar ile engelli vatandaşların, seyyar sandıkta oy kullanmaları sağlandı.

Yozgat'ta seyyar sandık uygulamasıyla hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa tabii olan ve engelli beyan formu ile yaptıkları başvuru sonrasında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği kriterlere göre başvurusu kabul edilen 6 seçmen, seyyar sandıkta oy kullandı. Sandık kurulu başkanı ve görevlilerin kimlik kontrolünün ardından seçmenlerin oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Hasta ve engelliler kendileri için hazırlanan 8801 nolu sandıkta oylarını kullandı.

Kahramanmaraş Göksun'dan Yozgat'a gelen depremzede Nebi Karaca, tedavi gördüğü Şehir Hastanesindeki odasında oyunu kullanırken seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu. Vatandaşlık görevini yaparak oyunu kullandığını belirten Karaca, "Daha önce seçim kurulan müracaat etmiştim, onlarda kabul etti. Bugün de seyyar sandık hastane getirildi ve oyumu kullandım" dedi.

Kelami Çabuk ise 85 yaşındaki annesi Vesile Çabuk oy kullanmaya gidemediğinden dolayı seyyar sandık için seçim kuruluna müracaat ettiklerini söyleyerek, "Bugün görevliler geldi, annem evimizde oyunu kullandı. Teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - YOZGAT