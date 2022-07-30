Yozgat haberi: Adalet Bakanı Bozdağ Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "En son terörist imha edilene kadar, terör örgütlerinin sonu gelene kadar, Türkiye'nin terör ve terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelesi devam edecek." dedi.

Bozdağ, Yerköy Kız Yurdu Bahçesi'ndeki Yerköy Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hayırlı ve yararlı eserlerin toplu açılışını birlikte yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Terör örgütleriyle ve teröristlerle mücadele ederken şehit olan herkese Allah'tan rahmet dileyen Bozdağ, hiçbir şehidin kanının yerde kalmadığını, hainlere misliyle karşılık verildiğini belirtti.

Bozdağ, Türkiye'nin içinde terör eylemi yapma imkanı elinden alınan teröristlerin ülke dışında kovalandığını ve inlerine girildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En son terörist imha edilene kadar, terör örgütlerinin sonu gelene kadar, Türkiye'nin terör ve terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelesi devam edecek. Türkiye'nin terörle mücadelesi sadece görünürdeki taşeron terör örgütleriyle mücadelesi değildir. PKK, FETÖ, DHKP/C gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan, onlara eğitim, finans, silah, Türkiye ve aziz millete ihanet için destek veren pek çok ülke ve karanlık güç var. Onlar bunları gizlemiyor. Amerika'sından Avrupa'sına kadar terör örgütlerini ve teröristlerini himaye ettiklerini gizlemeden her türlü desteği veriyorlar."

40 yıldır terörle mücadele edildiğini dile getiren Bakan Bozdağ, bu mücadelede Türkiye'nin geri adım atmasını bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğunda tüm dünyayı karşısına almaktan çekinmediğine dikkati çeken Bozdağ, bundan sonra da bu menfaatler karşısında çekinilmeyeceğini vurguladı.

İktidara geldikleri günden bugüne amaçlarının Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu aktaran Bozdağ, gece gündüz demeden çalışıldığını, eserleriyle konuşan bir iktidar olduklarını bildirdi.

Bakan Bozdağ, lafla değil icraatla hareket ettiklerini, yapılan önemli yatırımlarla Türkiye'nin ileri taşındığını belirtti.

"Türkiye'mizin 2002 yılında adeta iflas etmiş bir ekonomisi vardı. Her şey durmuştu." diyen Bozdağ, o dönem Ziraat Bankasının Yerköylü çiftçilere krediye kapalı olduğunu, esnafa kredi verilmediğini hatırlattı.

O dönemde yol, altyapı, eğitim gibi çalışmaların yapılmadığını anımsatan Bozdağ, iktidara geldikten sonra Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı çalışmalara başladıklarını ve bölgeler arasında kalkınmışlık farkını azaltmayı hedefleyen adımlarla yola çıktıklarını söyledi.

(Sürecek)